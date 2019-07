Russia-Ue: Putin, siamo grati all'Italia per posizione su superamento sanzioni

- Siamo grati all’Italia per la sua posizione sulla necessità di ristabilire il pieno regime dei rapporti russo-comunitari e non abbiamo pretese nei confronti dei nostri amici. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso della conferenza stampa congiunta con il primo ministro, Giuseppe Conte, a Palazzo Chigi. “Siamo abituati al fatto che la Russia deve fare per prima i passi in avanti” e “comprendiamo che l’Italia è legata agli impegni derivanti dall’essere membro di queste strutture. Non abbiamo alcuna pretesa nei confronti degli amici italiani. Speriamo che l’Italia porterà avanti questa posizione sulle sanzioni, ovvero un ripristino dei rapporti a 360 gradi con la Russia”, ha detto Putin. Quanto alla nomina di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue, il presidente russo ha detto che “proprio per quanto riguarda la ripresa dei rapporti, la sua posizione sarà molto importante”. A causa delle sanzioni, ha ricordato Putin, “i paesi occidentali non ci hanno mandato delle merci per miliardi di dollari: questo vuol dire che non sono stati creati nuovi posti di lavoro, la gente non ha ricevuto il salario, è una perdita sia per voi che per noi”. Quindi, ha proseguito, “spero che la nuova dirigenza in Europa terrà conto di questo e ricostruirà i rapporti con noi. Noi siamo pronti a fare la nostra parte e ne ho parlato con i nostri amici italiani”. (Les)