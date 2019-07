Sicurezza: Molteni (Lega), grazie a Forze dell'ordine per operazione antidroga nell'olgiatese

- Il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, della Lega, in una nota "esprime la sua soddisfazione per l’operazione che le Forze di Polizia stanno conducendo da questo pomeriggio contro lo spaccio di droga nei boschi dell’olgiatese. Il piano degli interventi ad alto impatto era stato deciso nella riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dello scorso 28 giugno in Prefettura a Como, al quale Molteni aveva preso parte, e prevede l’intensificazione, per tutto il periodo estivo, delle attività di controllo nelle aree critiche del territorio. L’operazione di oggi", prosegue la nota, "vede impegnati uomini della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza con unità cinofile antidroga e personale della Polizia locale olgiatese. Molteni ringrazia tutte le Forze dell’ordine per l’attività straordinaria che stanno mettendo in campo con grande professionalità e competenza". Il sottosegretario all'Interno afferma, poi, che "siamo passati dalle parole ai fatti. Con queste maxi operazioni ripuliremo, come ci siamo impegnati a fare, il territorio da spacciatori e pusher e riporteremo la legalità e la sicurezza nei nostri parchi e boschi. Così finalmente i cittadini potranno riappropriarsi delle aree verdi della nostra Provincia", conclude Molteni, "tornando a viverle senza paura".(Com)