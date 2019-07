Russia-Ue: Conte, continuiamo a lavorare per superare regime sanzioni

- Per quanto riguarda le sanzioni nei confronti della Russia, il governo italiano ha sempre avuto una posizione molto lineare da quando si è insediato e continuerà ad averla. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta con il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, oggi in visita in Italia. “Ho sempre espresso in tutte le sedi che noi non riteniamo che le sanzioni siano un fine, auspichiamo che sia un regime transitorio e l’Italia come paese lavora perché si creino le premesse per un superamento di questo stato di rapporti fra Unione europea e Russia che non fa bene a nessuna delle due parti e, in particolar modo, neanche all’Italia”. Per raggiungere quest’obiettivo, ha aggiunto Conte, “occorrono delle premesse e che maturino determinate circostanze e noi lavoreremo in questo senso”. Confermando la disponibilità dell’Italia a contribuire a livello umanitario nella crisi ucraina, il premier ha ricordato anche che domani “c’è una riunione del Consiglio Nato-Russia a Bruxelles” e che “in prospettiva è auspicabile che si creino dei fori dialogo simili fra Ue e Russia”. (Les)