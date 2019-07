Rifiuti Roma: Renzi (Pd), inutile gridare onestà se non si riesce a sistemare la spazzatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, pubblica una foto dei rifiuti nella Capitale e scrive su Facebook che "è imbarazzante ricevere telefonate da amici che non abitano in Italia e vedono le immagini della spazzatura di Roma. E chiedono: tutto bene in Italia? L’incapacità assoluta dell’amministrazione di Roma e del sindaco Raggi fa male a tutto il Paese. I grillini hanno vinto tre anni fa gridando 'Onestà'. Ma come diceva Benedetto Croce: l’onestà politica non è altro che la capacità politica. Inutile gridare onestà", conclude l'ex premier, "se non si riesce a sistemare la nettezza". (Rin)