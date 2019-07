Libia: Conte, invito Sarraj a evitare inasprimento crisi umanitarie

- L’Italia invita il capo del Governo di accordo nazionale (Gna) libico Fayez al Sarraj ad assumersi le proprie responsabilità per evitare crisi umanitarie che potrebbero diventare esplosive. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta con il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, oggi in visita in Italia. Conte ha così commentato le dichiarazioni di Sarraj sulla possibile liberazione di tutti i migranti raccolti nei centri di accoglienza libici. “Io lo invito a un compito di grande responsabilità, perché crisi umanitarie e situazioni molto difficili non esplodano in tutta la loro ampiezza”, ha detto Conte. (Les)