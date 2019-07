Libia: Conte, con Russia concordi che opzione militare non porterà risultati

- L’Italia e la Russia convengono sul fatto che l’opzione militare in Libia non porterà ad alcun risultato. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta con il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, oggi in visita in Italia. “La Libia è un dossier strategico per l’Italia, e anche al summit del G20 a Osaka ho avuto modo di discuterne con vari leader”, ha detto Conte, secondo cui “l’opzione militare non porta da nessuna parte, genera violenza instabilità e prelude a crisi umanitarie di difficile gestione”. Oggi, ha proseguito il premier, “viviamo una situazione drammatica perché gli estremisti e i terroristi si sono ancora più radicati nel territorio” e possiamo dire che è in atto “una vera e propria guerra civile”. “Continuerò a premere costantemente e con la massima determinazione sul fatto che l’unica soluzione che vedo è che la comunità internazionale possa imporre agli attori libici un cessate il fuoco e una soluzione politica”, ha detto Conte. (Les)