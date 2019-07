Rifiuti Roma: Pacetti (M5s), Zingaretti la smetta di utilizzare Regione Lazio come strumento politico e scriva ordinanza

- "Zingaretti la smetta di utilizzare la Regione Lazio come strumento politico. Il cassonetto che vedete in foto sta aspettando l’ordinanza della Regione per essere svuotato. I cittadini sono esasperati. Il presidente della Regione, invece di andare in giro per l’italia a fare campagna elettorale per il Pd, si metta a scrivere l’ordinanza che tutti gli abbiamo chiesto: non è difficile, considerato anche che tutti presidenti di Regione italiani ne hanno emanate numerose identiche in questi anni e senza fare storie o tirarla a lungo come fa lui". Così una nota del capogruppo M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti. "Se Zingaretti ha bisogno di aiuto ci sono decine di ordinanze realizzate dai suoi colleghi presidenti, evidentemente più rapidi e capaci. Se non bastasse, potrebbe rifarsi a quella che emanò in poche ore nel 2017. Ma si vede che per interessi politici Zingaretti è sempre pronto a utilizzare Roma e i romani e metterli in secondo piano rispetto al calcolo politico", conclude. (rer)