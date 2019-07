Rifiuti Roma: Pelonzi (Pd), Pacetti si sciacqui bocca e ringrazi Regione

- "Dopo aver accusato la Regione di inerzia sul fronte dei rifiuti, quando l'inerte è l'amministrazione comunale, ora da parte della maggioranza 5 stelle arrivano gli insulti e la saccenza di chi, tipicamente, non sapendo ben fare il proprio lavoro, si arroga il diritto di criticare quello degli altri. Sono vergognose le parole di sollecito espresse da Pacetti nei confronti di Zingaretti, quasi il Governatore del Lazio fosse il suo galoppino, un servitore da esortare a tenere bene la ramazza in mano. Pacetti e i suoi si sciacquino la bocca prima di proferire parola sulla Regione Lazio, che nonostante le ingiuste accuse e i ripetuti sberleffi, sta lavorando per aiutare Roma ad uscire dall'emergenza rifiuti. Un'emergenza che, è bene ricordarlo, è la conseguenza dell'incapacità dell'amministrazione comunale. Una Giunta priva di risolutezza, miope al punto da non vedere cosa stava succedendo a Roma e sbruffona verso gli altri. Come a dire, oltre al danno, la beffa". Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi. (Com)