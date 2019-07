Economia: Zingaretti presenta "app" per mettere in rete gli innovatori della Regione Lazio

- Un portale a servizio di Roma Capitale e Regione Lazio per promuovere il turismo contrattuale, la realizzazione di un macchinario che purifichi e recuperi i filtri di sigaretta salvandoli da discariche e inceneritori, un dispositivo programmabile in grado di autoripararsi e garantire la continuità di funzionamento delle apparecchiature elettroniche. Sono solo alcuni dei progetti finanziati dalla Regione Lazio con i fondi europei Por Fesr 2014-2020 dedicati all'innovazione. Da quelli relativi alla reindustrializzazione a quelli per il distretto tecnologico per i beni e le attività culturali, da quelli per le start up fino all'innovazione femminile e i centri di ricerca. Questo pomeriggio la "comunità degli innovatori" - il nome scelto dal presidente della Regione Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sviluppo economico Gian Paolo Manzella per l'app che li connettere tra loro - sono stati premiati dal governatore durante un evento nell'ex caserma di via Guido Reni. In tutto parliamo di circa 600 progetti che hanno coinvolto oltre 500 imprese, fra le quali 150 start up, e 150 organismi di ricerca che la Regione Lazio ha sostenuto con contributi per circa 300 milioni di euro. (segue) (xcol4)