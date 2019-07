Roma: Figliomeni (Fd'I), salvaguardare istituzione, sarò presidente facente funzioni e garante di tutte forze politiche

- "Mi trovo a prendere la guida dell'Assemblea capitolina in un momento molto delicato per la Capitale. La grande impasse che sta vivendo Roma e di conseguenza i suoi cittadini, sono uno dei momenti più difficili per la città di questi ultimi vent'anni. La responsabilità politica di cui mi trovo a farmi carico esige nervi saldi e imparzialità. Saluto il collega Enrico Stefàno che questa mattina ha rassegnato le dimissioni da vice presidente vicario e lo ringrazio per il lavoro svolto in questi mesi, che non era facile in quanto andava a sostituire il presidente in pectore senza però averne tutte le prerogative del ruolo. Mi appresto quindi ad esercitare le funzioni di presidente dell'Assemblea capitolina, che condurrò esclusivamente per il tempo necessario, in maniera corretta e con alto senso del dovere, come garante di tutte le forze politiche presenti in Campidoglio". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, nuovo presidente facente funzioni dell'Assemblea capitolina. (Com)