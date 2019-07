Messico-Cina: definita strategia per relazioni bilaterali nei prossimi cinque anni

- Una road map per lo sviluppo delle relazioni bilaterali nei prossimi cinque anni. È quanto pattuito dai governi di Messico e Cina nel corso della visita che il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard Casaubond, ha concluso in settimana a Pechino. Una strategia che poggia sulla comune volontà di rafforzare l'Associazione integrale strategica stabilita nel 2013. La "road map", si legge nella nota del ministero degli Esteri messicano, che dovrà far si che "le relazioni economiche raggiungano il loro pieno potenziale così come una maggior cooperazione nei campi dell'educazione, la scienza, la tecnologia, l'innovazione e le relazioni culturali". Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha in questo senso accettato l'invito a recarsi nel paese nordamericano per coordinare, in data ancora da definire, la VII riunione della commissione binazionale. (segue) (Mec)