Messico-Cina: definita strategia per relazioni bilaterali nei prossimi cinque anni (2)

- I due paesi hanno al tempo stesso condiviso "l'importanza di lavorare assieme per fare fronte alle grandi sfide globali, compreso il rafforzamento degli organismi multilaterali, le azioni da compiere dinanzi al cambio climatico e l'appoggio al sistema internazionale basato sulle regole". Passate in rassegna le conclusioni del recente vertice G20 di Osaka, in Giappone, Messico e Cina hanno anche approfondito "diversi temi regionali e globali di interesse comune": tra questi, dal lato latinoamericano, la Alleanza del Pacifico e la prossima riunione del Foro ministeriale Cina-Celac (Comunità degli stati latinoamericani e caraibici). (segue) (Mec)