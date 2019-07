Rifiuti Roma: Celli (RomatornaRoma), da irresponsabili rimpallo a Regione Lazio

- "È davvero da irresponsabili continuare a rimpallare la competenza sulla soluzione dell'emergenza rifiuti alla Regione Lazio, quando è la Sindaca che nomina i vertici di Ama, quando Ama è una partecipata di Roma Capitale, che lei amministra da 3 anni, e quando a decidere strategie per impianti e approvare bilanci dell'azienda è sempre il Campidoglio". Così il capogruppo in Campidoglio della Lista Civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli. "Se su tutti questi compiti la giunta Raggi - aggiunge - è in netto ritardo è facile capire come mai ci troviamo con tutti i problemi di oggi. La sindaca sia più umile e si faccia da parte in silenzio, mentre altri proveranno a risolvere quello che lei è stata incapace di raggiungere. Le competenze sono chiare e piuttosto che arroganza, nel governare la Capitale, la Sindaca ci metta il coraggio che non ha mai avuto".(Com)