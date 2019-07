Uruguay: governo conferma cattura due evasi con Morabito, ancora latitante boss calabrese (5)

- Non si hanno ancora tracce invece di Morabito e degli altri due detenuti, evasi dalla terrazza del carcere passando per un edificio attiguo. Un dato confermato nelle scorse ore è che gli inquirenti hanno perso sette ore di tempo dal momento della fuga all'inizio delle ricerche e che le videocamere di sorveglianza del carcere non funzionavano al momento dell'evasione. Per il governo uruguaiano ad ogni modo non ci sono dubbi che la fuga del boss della 'ndrangheta dal carcere "Central" di Montevideo, domenica notte, è stata possibile grazie alla complicità di alcuni secondini o di membri della polizia. "Qualcuno deve aver passato informazioni da dentro", hanno affermato al quotidiano "El Observador" fonti del ministero dell'Interno che hanno partecipato ad una riunione dei vertici del dicastero. (segue) (Abu)