Uruguay: governo conferma cattura due evasi con Morabito, ancora latitante boss calabrese (6)

- Al centro dei sospetti principalmente i due poliziotti incaricati della custodia di Morabito, che al momento della fuga e nelle sette ore successive non erano dove avrebbero dovuto essere. La cerchia delle eventuali complicità si estende quindi ai sei secondini di turno quella notte nell'intera struttura. Ad assumere la responsabilità oggettiva dell'accaduto a livello politico, nel frattempo, il direttore delle carceri uruguaiane, Alberto Gadea, che ha presentato le dimissioni nel pomeriggio di oggi (ora locale). Un primo rilevamento effettuato dagli esperti dell'Interpol all'interno del carcere, si legge nel portale "Subrayado", ha rilevato che il boss italiano insieme ad altri due fuggitivi hanno raggiunto la terrazza dell'edificio dopo aver scardinato la finestra di una cella del sesto piano.I tre evasi - insieme a Morabito c'erano Sebastian Acosta Gonzalez, in attesa di estradizione in Brasile, e Bruno Ezequiel Diaz, richiesto dalla giustizia argentina - hanno fatto quindi irruzione nell'appartamento di un edificio contiguo dove vive una signora settantenne alla quale hanno sottratto le chiavi del portone e del denaro. Il quarto uomo, Azcoaga, sarebbe invece evaso direttamente da una porta su strada del carcere. La fuga, inoltre, si è prodotta attorno alla mezzanotte di domenica scorsa, ma la polizia ha constatato l'evasione solo alle 7 del mattino dopo l'appello di routine per verificare assenti e presenti. Un unico riscontro sulla direzione intrapresa dai tre detenuti ancora fuggitivi è quello di una videocamera che li avrebbe ripresi nella zona della Costa de Oro, un'area di stabilimenti tra i municipi di Montevideo e Canelones, in direzione Nord. (segue) (Abu)