Brasile: Onu convoca suoi rappresentanti dopo modifiche a meccanismo nazionale per prevenzione tortura (5)

- Il ministero delle Donne, della famiglia e dei diritti umani, riporta "Agencia Brasil", ha affermato che la decisione di cambiare la composizione del Mnpct non ha causato danni al Sistema nazionale di prevenzione e lotta alla tortura. "Il meccanismo rimane una parte integrante della struttura del ministero ed è responsabile della prevenzione e della lotta alla tortura e ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e per il supporto tecnico, finanziario e amministrativo", ha aggiunto in una nota. (segue) (Brb)