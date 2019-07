Universiade: commissario Basile, al di là dello spiacevole episodio un grazie alle Forze dell’ordine

- In merito al di furto avvenuto ieri all'esterno dello Stadio San Paolo al termine della cerimonia di inaugurazione dell'Universiade, il commissario straordinario dell'Universiade, Gianluca Basile, ha fatto sapere che la Tim, già sponsor della manifestazione, si è resa immediatamente disponibile a donare alla vittima, un giovane della Repubblica Popolare del Congo, un nuovo smartphone. Il ragazzo che non è tra gli atleti accreditati, e al momento del furto non si trovava nel corteo della delegazione, è stato prontamente soccorso dai servizi medici del Comitato organizzatore e assistito da un volontario della manifestazione. "Al di là di questo spiacevole ed isolato episodio da condannare, colgo l'occasione per ringraziare tutte le Forze dell'ordine, la Protezione civile, i volontari e il personale del Comitato organizzatore, che ieri hanno consentito lo svolgimento regolare ed ordinato della manifestazione", ha dichiarato Basile. (Ren)