Balcani: Repubblica Srpska e Montenegro accederanno a registro regionale delle imprese

- L'agenzia per la mediazione, i servizi informativi e finanziari della Repubblica Srpska, (entità serba della Bosnia) e il registro centrale delle imprese dell'amministrazione fiscale del Montenegro hanno firmato a Banja Luka un allegato sull'adesione a un accordo per l'istituzione e la gestione del portale dei registri delle imprese regionali. Secondo quanto riferito dai media serbi, il progetto mira a istituire una piattaforma di informazione regionale per collegare i registri delle istituzioni dell'Europa sudorientale, ed è sostenuto finanziariamente dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). L’iniziativa è stata lanciata dall'Agenzia dei registri delle imprese serba e dal registro centrale della Repubblica della Macedonia del Nord. "Collegando i database elettronici dei registri delle istituzioni dell'Europa sudorientale e combinando i loro dati economici e finanziari, il portale offre una gamma di servizi che hanno un valore aggiunto e facilitano il commercio e le operazioni commerciali transfrontaliere, contribuendo a migliorare il clima imprenditoriale nella regione", si legge in una dichiarazione dall'Agenzia serba dei registri delle imprese.(Seb)