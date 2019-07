Ue: ricerca, innovazione e Horizon al centro del Consiglio informale competitività

- I temi principali del primo giorno della riunione informale dei ministri responsabili della competitività sono stati la politica di ricerca e innovazione e il prossimo programma Horizon Europe. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue. I ministri si sono riuniti a Helsinki e l'incontro è stato presieduto dal ministro degli Affari economici Katri Kulmuni e vi ha partecipato il commissario per la ricerca, la scienza e l'innovazione Carlos Moedas. La crescita economica in Europa sta affrontando una serie di sfide critiche, come la trasformazione digitale, il rapido sviluppo tecnologico, la concorrenza internazionale e il cambiamento climatico. La politica di ricerca e innovazione dell'Ue è uno strumento importante per rispondere a queste sfide e trasformarle in opportunità. "La sostenibilità, in particolare la lotta ai cambiamenti climatici, sta diventando un motore centrale per la competitività globale e il benessere dei cittadini. La sostenibilità è, per questa ragione, una delle principali priorità per la nostra presidenza. L'Europa deve abbracciare gli effetti di trasformazione della ricerca e dell'innovazione per decarbonizzare l'economia e portare la competitività dell'industria europea al livello successivo", ha dichiarato il ministro degli Affari economici finlandese Katri Kulmuni. (segue) (Beb)