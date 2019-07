Ue: ricerca, innovazione e Horizon al centro del Consiglio informale competitività (2)

- "Uno dei risultati principali della nostra discussione è che la politica di ricerca e innovazione dell'Ue dovrebbe essere inclusa come parte integrante e orizzontale della futura agenda europea per la crescita. La discussione odierna ha fornito un contributo prezioso per la preparazione e l'attuazione di un programma di crescita sostenibile guidato dall'innovazione dell'Ue oltre il 2020", ha proseguito Kulmuni. I ministri hanno discusso del prossimo programma Horizon Europe, il programma quadro dell'Ue per la ricerca e l'innovazione. La Commissione europea ha proposto un budget di circa 100 miliardi di euro per il programma per il 2021-2027. Il programma è progettato per generare nuove conoscenze e tecnologie, promuovere l'eccellenza scientifica, creare un impatto sociale e ambientale e contribuire alla crescita e all'occupazione. Mira a portare i risultati della ricerca sul mercato più rapidamente e ad aumentare le innovazioni. (segue) (Beb)