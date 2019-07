Ue: ricerca, innovazione e Horizon al centro del Consiglio informale competitività (3)

- La professoressa Mariana Mazzucato, dell'Istituto per l'innovazione e la pubblica utilità, University College London, ha tenuto un discorso programmatico ai ministri su una delle principali iniziative del programma, l'approccio basato sulla missione. Attraverso il finanziamento di missioni specifiche, Horizon Europe dirigerà la ricerca e l'innovazione per risolvere le pressanti sfide globali del nostro tempo, come il tumore, i cambiamenti climatici, gli oceani, le città e il suolo a impatto neutrale sul clima. "La ricerca basata sulle missioni costituisce un nuovo eccitante contributo a Horizon Europe, che sarà uno dei maggiori programmi di ricerca e innovazione finanziati con fondi pubblici. Le nuove missioni avranno il potenziale per ottenere risultati migliori e più visibili per sfide complesse e per promuovere le transizioni guidate dall'innovazione verso la sostenibilità. Sono felice che la Commissione abbia annunciato i presidenti dei comitati di missione al momento del nostro incontro a Helsinki", ha affermato Kulmuni. (segue) (Beb)