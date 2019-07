Ue: ricerca, innovazione e Horizon al centro del Consiglio informale competitività (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esito delle discussioni a Helsinki contribuirà ai preparativi per le riunioni del Consiglio "Competitività" a settembre e novembre 2019. L'obiettivo è definire i messaggi politici chiave del Consiglio Competitività per la nuova Commissione europea nel campo della crescita e della competitività per il prossimo cinque anni. La Presidenza finlandese sottolinea che l'Ue ha bisogno di un'agenda per la crescita per diventare più competitiva sui mercati globali e garantire che la crescita sia sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che sociale. La Finlandia presiederà la presidenza del Consiglio dell'Unione europea dal primo luglio al 31 dicembre 2019. La Finlandia presiederà le riunioni del Consiglio a Bruxelles e Lussemburgo e le riunioni informali dei ministri in Finlandia. (Beb)