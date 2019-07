Turismo: Centinaio, Italia attrae, lavoriamo per allungare e migliorare offerta

- Il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, intervenendo alla trasmissione "Economia 24" in onda su RaiNews24 ha commentato le ultime positive proiezioni sulla stagione turistica estiva e ha detto: "Quando qualche settimana fa è uscita la notizia che la stagione sarebbe stata negativa molti mi hanno attaccato. Oggi mi piace ricordare invece che le previsioni di calo riguardavano il mese di maggio e giugno, poiché la stagione non era partita nel migliore dei modi a causa delle condizioni meteo. Nonostante siano ripartite alcune destinazioni estive come Tunisia, Mar Rosso e Turchia che comunque ci portano via un po' di turisti, stranieri ma anche italiani, l’Italia è comunque un Paese che continua ad attrarre. Rimane una destinazione importante". Come Ministero, ha proseguito Centinaio, "insieme alle Regioni e ai privati, stiamo lavorando per allungare l’offerta media della stagione turistica in modo che non si riduca solamente al mese di agosto, e fornire anche delle attività diverse rispetto alla semplice offerta mare. Stiamo facendo una serie di operazioni a livello internazionale - ha ricordato il ministro - con la Cina l’anno prossimo e con Enit che sta lavorando per promuovere l’Italia in giro per il mondo. Penso che si possa veramente affermare che il turismo è uno dei settori trainanti del settore Italia". (Rin)