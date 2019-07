Energia: tribunale svedese conferma sentenza arbitrato Stoccolma su controversia tra Gazprom e Lituania

- Una Corte di appello svedese ha confermato la decisione dell'arbitrato di Stoccolma sulla controversia tra la Lituania e la compagnia energetica russa Gazprom in merito alle condizioni per l'acquisto di gas russo. "La Corte d'appello della contea di Svea (Svezia) ha respinto in toto la richiesta della Lituania di annullare la decisione dell'arbitrato di Stoccolma del 22 giugno 2016 sulla controversia tra Lituania e Gazprom, confermando la conclusione dell'arbitrato di Stoccolma, che ha respinto tutte le richieste della Lituania relative alle condizioni di acquisto del gas russo", ha riferito l'ufficio stampa della compagnia russa. In particolare, la richiesta da parte di Gazprom del recupero forzoso di circa un miliardo e mezzo è stato respinta. Il prezzo del gas, che la società russa ha fornito dal 2006 al 2015, è stato riconosciuto equo. Il 3 ottobre 2012 il ministero dell'Energia lituano ha intentato una causa contro Gazprom presso l'Arbitrato della Camera di commercio di Stoccolma per presunta violazione dei prezzi ed ha richiesto il risarcimento di cinque miliardi di litas (circa 1,4 miliardi di euro). (Rum)