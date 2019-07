Israele: leader laburista Peretz apre a grande coalizione della sinistra con Ehud Barak

- Il neo-eletto leader del Partito laburista israeliano, Amir Peretz, si è detto disposto, in un’intervista rilasciata all’emittente “Channel 12”, a fare tutto il necessario per creare un grande blocco di sinistra in vista delle elezioni del 17 settembre. Peretz sarebbe anche disposto ad affidare la guida della lista dei partiti di sinistra all'ex primo ministro Ehud Barak, che lo scorso 26 giugno ha fondato un nuovo partito e annunciato che sfiderà il capo dell’esecutivo uscente, Benjamin Netanyahu, alle prossime elezioni. "Il mio obiettivo principale è creare un blocco che apra la possibilità di una coalizione con altre parti", ha detto Peretz. Sul possibile ruolo di Barak, Peretz ha affermato: "Prenderò in considerazione qualsiasi misura di cui possa beneficiare il paese, che creerà la possibilità di costruire un grande blocco (politico) che sostituirà il governo Netanyahu". "Quello che mi interessa è come costruire un'alternativa elettorale, ma anche un'alternativa ideologica", ha aggiunto Peretz. Sia Peretz che Barak hanno guidato in passato il partito laburista. (Res)