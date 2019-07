Lavoro: Di Maio a neoassunti Inps, siete interfaccia Stato, con pace sociale c'è sviluppo

- "Siete l'interfaccia dello Stato di cui, sono sicuro, saremo orgogliosi nei prossimi anni". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, salutando i 3507 neoassunti dell'Inps. "Siamo molto orgogliosi di questi anni di riforme sociali - ha aggiunto il vicepremier - che porteranno sempre più pace sociale. C'è ancora tanto da lavorare per la stabilità del lavoro. Le riforme sociali aiutano la pace sociale e se c'è pace sociale c'è sviluppo economico, ci sono investimenti e un Paese diventa più attrattivo. Se ci sono conflitti e troppe sofferenze, alla fine il Paese non riuscirà mai a garantire uno sviluppo economico all'altezza di un Paese del G7. In questo ultimo anno", ha concluso Di Maio, "abbiamo cercato di potenziare il modello di welfare. Noi scriviamo le leggi, i decreti attuativi, ma la carne viva del Paese la toccate voi".(Rer)