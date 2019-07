Sport paralimpico: a Busto Arsizio (Va) dal 5 al 7 luglio i campionati italiani assoluti estivi di nuoto

- Si svolgeranno dal 5 al 7 luglio prossimi, a Busto Arsizio (VA), i 42° campionati assoluti estivi di Nuoto paralimpico. La manifestazione, che ha visto la prima edizione disputata nel 1977, accoglierà 176 atleti in rappresentanza di 53 società' sportive. "È una grande emozione avere qui di fronte così tanyi importanti atleti - ha esordito Martina Cambiaghi, assessore regionale ai Giovani e Sport, che insieme al presidente Attilio Fontana ha partecipato oggi alla presentazione in Regione Lombardia. "Gli allenamenti, le gare e le conseguenti tante medaglie e riconoscimenti internazionali - ha spiegato Cambiaghi - sono frutto di un duro lavoro e di un costante impegno quotidiano. A tutti voi che oggi siete qui in rappresentanza della Federazione Nuoto Paralimpico voglio fare i miei complimenti e augurarvi un grande in bocca al lupo per le prove in programma nel prossimo fine settimana". "I giochi paralimpici - ha detto il presidente Fontana - hanno sempre più rilevanza e importanza, e la cosa mi fa molto piacere. Sono orgoglioso di aver contribuito a portare in Italia le Olimpiadi e le Paralimpiadi 2026. A Losanna abbiamo dimostrato di credere anche in questo tipo di sport e credo che questo sforzo sia stato apprezzato dagli esponenti del Cio". "Sarà sicuramente una esperienza bellissima - ha aggiunto il presidente, ricordando ancora il giorno dell'assegnazione a cinque cerchi. La gara di Busto Arsizio sarà anche l'ultima valevole per la qualificazione ai prossimi campionati del Mondo, in programma a Londra a settembre. (segue) (Com)