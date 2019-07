Sport paralimpico: a Busto Arsizio (Va) dal 5 al 7 luglio i campionati italiani assoluti estivi di nuoto (2)

- "Dobbiamo dire grazie a tutti, - ha osservato Fontana -, agli atleti e a chi si impegna con tanta determinazione nell'ambiente, e dà la possibilità a questi ragazzi e ragazze di dimostrare che sono atleti di serie A e possono divertire il pubblico ed emozionarlo come tutti gli altri". "In questi mesi - ha concluso Martina Cambiaghi - stiamo lavorando per tradurre dalle parole ai fatti lo slogan di Regione Lombardia 'Sport per tutti'. L'esempio concreto è sicuramente il progetto che abbiamo firmato nei mesi scorsi con il Comitato Italiano Paralimpico che permette ai disabili di praticare sport". "Poter ospitare questi Campionati per la quarta volta nella nostra città è certamente un onore - ha commentato Manuela Maffioli, assessore di Busto Arsizio, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale - ma è anche il riconoscimento del grande investimento che Busto sta attuando, oltre che nello sport, nella cultura dello sport, che consente alla pratica sportiva di nobilitarsi, diventando veicolo di valori, in questo caso dell'educazione all'inclusione. Vantiamo un grande impianto natatorio, che ospita competizioni nazionali e internazionali, ma questo evento ha un significato ulteriore, offrire a tutti la percezione di una dimensione di straordinaria normalità". (segue) (Com)