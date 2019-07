Sport paralimpico: a Busto Arsizio (Va) dal 5 al 7 luglio i campionati italiani assoluti estivi di nuoto (3)

- Fra i presenti anche Alessia Berra che, agli ultimi Europei di Dublino, ha conquistato un oro nei 100 farfalla, un argento nei 200 misti e 4 bronzi nei 50, 100 e 400 stile e 100 dorso classe S 12. "I campionati italiani assoluti - ha detto - sono il trampolino di lancio per i mondiali di Londra a settembre. Lo sport paralimpico è la punta di un iceberg, nel senso che chi partecipa è un atleta vero. Non siamo ragazzi a cui manca qualcosa". "Poi - ha aggiunto - ci sono tanti altri ragazzi che non hanno la fortuna di partecipare a gare così importanti che, però, attraverso lo sport paralimpico possono avere degli stimoli per capire che 'si può fare' ". Tra le regioni con il più alto numero di atleti qualificati e iscritti alle gare figurano la Lombardia, con 58 atleti, il Veneto, con 22 atleti, e il Lazio, con 21.; le società più rappresentate e che hanno qualificato più atleti sono la Pohla Varese, 19 atleti, la Ss Lazio Nuoto, 14 atleti, la PHB Bergamo, 10 atleti, e l'ASPEA Padova, con 10 atleti. Le gare si svolgeranno in 4 sessioni, tra il pomeriggio di domani, venerdì 5 luglio e la domenica mattina del 7 luglio. (Com)