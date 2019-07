Rifiuti Roma: Ama, vertici incontrano rappresentanti ordine medici e autorità di igiene e sanità pubblica (2)

- "L'azienda ha confermato agli interlocutori l'incessante opera dei propri lavoratori al fine di alleggerire i disagi per la cittadinanza, nonché la massima attenzione per assicurare, pur nell'attuale situazione di difficoltà derivante dalla minore capacità ricettiva negli impianti, il decoro e la pulizia presso punti sensibili e utenze comunitarie come ospedali, scuole, centri anziani. Proseguono senza sosta anche le attività di igienizzazione e sanificazione (per l'abbattimento degli odori) dei contenitori per i rifiuti stradali, in particolare quelli marroni dedicati agli scarti alimentari e organici. Squadre speciali Ama oggi sono intervenute in numerose strade dei Municipi IV (area Portonaccio), V (Malatesta/Prenestino) e VIII (Garbatella/Ostiense). Per rimuovere le giacenze di rifiuti presenti, a macchia di leopardo, in alcune aree l'azienda è intervenuta con operatori e mezzi in via Venturi, via Borghesi, via Pisa, via Ravenna (II municipio), via Conca d'Oro, via Franco Sacchetti e via Ugo Ojetti (III municipio), via Filarete, via Gadola (V municipio), via Valtellina (XII municipio), via Podere San Giusto, via Indro Montanelli e via Pietro Maffi (XIV municipio), via Riccardo Morbelli - angolo via Cassia (XV municipio)", conclude. (Com)