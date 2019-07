Bulgaria: Parlamento approva in seconda lettura tagli a finanziamento ai partiti

- Il Parlamento bulgaro ha approvato oggi in seconda lettura gli emendamenti alla legge sul bilancio del 2019 che taglia i sussidi statali ai partiti politici e alle coalizioni che hanno ottenuto più dell'uno per cento dei voti alle ultime elezioni. Lo riferisce il portale di informazione “Sofia Globe”, secondo cui da 11 lev (circa 5,5 euro) per ogni voto registrato si arriverà ad un lev (circa 50 centesimi di euro). Le modifiche riguarderanno la terza e la quarta tranche delle sovvenzioni statali nel resto del 2019. Rimane aperta, invece, la questione se le imprese e i privati potranno finanziare i partiti politici che sarà probabilmente affrontata solo quando le modifiche alla legge sui partiti politici della Bulgaria saranno discusse in autunno. (Bus)