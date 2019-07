Aerospazio: Israele, domani lancio primo nanosatellite della NslComm

- Domani, 5 luglio, la start-up israeliana del settore spazio-tecnologia NslComm, lancerà il suo primo nanosatellite alle 1:42 (Eastern time) dal cosmotromo di Vostochnij, nell'Estremo Oriente russo. Lo ha annunciato la NslComm. NslSat-1 è una soluzione nanosatellite "espandibile" per soddisfare la crescente domanda globale di maggiore connettività ed è stata installata con successo sul payload del veicolo di lancio Soyuz che lo porterà nello spazio. Con sede a Airport City, vicino all'aeroporto israeliano Ben Gurion, NslComm ha progettato antenne piatte flessibili che si espandono nello spazio per offrire comunicazioni ad alta velocità per piccoli satelliti fino a 100 volte più veloci rispetto ai nanosatelliti di oggi. I nanosatelliti dell'azienda offrono anche notevoli risparmi sui costi (circa dieci volte) per i satelliti più grandi. La tecnologia consente alle antenne di essere riposte durante il lancio in un volume compatto e dispiegate in orbita, risparmiando massa, volume e strutture di supporto. Dopo l'installazione, l'antenna ha un sub-riflettore "intelligente" innovativo, il FlexoSub, che consente all'antenna di compensare eventuali imperfezioni della forma del riflettore. (Res)