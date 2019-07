Credito: Villarosa (M5s), secondo decreto firmato per indennizzo risparmiatori è promessa mantenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all'Economia ed alle Finanze, Alessio Villarosa, del Movimento cinque stelle, comunica che il ministro Tria ha firmato oggi il decreto di nomina e relativi compensi dei componenti della commissione tecnica per l'ammissione alle prestazioni al Fondo indennizzo dei risparmiatori (Fir) e determinazione degli emolumenti da attribuire ai medesimi. "Sono molto soddisfatto - aggiunge Villarosa - perché anche il secondo decreto attuativo sul tema dell'indennizzo ai risparmiatori è stato oggifirmato. E' un tema a cui tengo molto e sul quale abbiamo lavorato sodo per assicurare un ristoro alle 'vittime delle banche'. Vi anticipo che il decreto è composto da 4 articoli che contengono oltre ai nomi dei componenti anche la durata in carica, le dimissioni, la decadenza e la revoca degli stessi nonché i compensi. Il Movimento cinque stelle", conclude l'esponente dell'esecutivo, "ha da sempre detto da che parte sta e questa, oggi, è l'ennesima dimostrazione". (Com)