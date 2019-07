Rifiuti Roma: Foschi (Pd Lazio), Raggi pensi alle soluzioni invece che a fare video con il cellulare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio, commenta la situazione dei rifiuti a Roma e in una nota spiega: "La Regione Lazio sta lavorando per salvare Roma dal disastro rifiuti, questa è la verità che nessuno può nascondere”. E aggiunge: “La sindaca, responsabile di questo disastro, quotidiano non sa fare altro che scaricare le proprie responsabilità. Passa il tempo a girare video e a raccontare cose che avrebbe dovuto fare lei e la sua amministrazione e non ha mai fatto in questi tre anni. Se si concentrasse un po' di più sulle decisioni da prendere invece di perdere tantissimo tempo davanti al cellulare forse Roma non starebbe nello stato in cui sta."(Com)