Municipio Roma X: Giro (FI), scritto lettera a Bonisoli per inserire Ostia Antica nei siti Unesco

- "Ho scritto oggi una lettera al ministro dei Beni Culturali Bonisoli perché metta in campo ogni sforzo e ogni iniziativa possibile per inserire l'area archeologica di Ostia Antica, con annesso il suo borgo antico e il castello di Giulio II, nella lista Unesco dei siti riconosciuti come patrimonio mondiale dell'umanità. Non è infatti comprensibile che Ostia non possa unirsi nella lista al centro storico di Roma con la sua estesa archeologica centrale, a Villa Adriana a Tivoli, alle necropoli di Cerveteri e Tarquinia, solo per citare alcuni siti Unesco nel Lazio". Lo scrive, in una nota, il senatore di Forza Italia, Francesco Giro. "Dopo anni di immobilismo da parte del Comune di Roma - aggiunge - che pure aveva avviato nel 2017 in commissione XII Turismo un percorso condiviso con la Proloco di Ostia Antica, credo sia giunto il momento per il ministero dei Beni Culturali di sostenere questa richiesta favorendo in tempi brevi l'istituzione di un tavolo unico che veda protagonisti tutti soggetti a diverso titolo coinvolti, il parco Archeologico di Ostia Antica, il parco Archeologico del Colosseo, la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la Direzione generale archeologia Belle arti e paesaggio del Mibac, i rappresentanti della Commissione nazionale Unesco e del ministero degli Esteri e dell'Ambiente. La procedura è lunga e complessa ma si potrebbe studiare l'ipotesi di un allargamento del sito già esistente del centro storico di Roma, anche se questo ovviamente pregiudicherebbe un aumento formale del numero dei siti italiani che è sempre motivo di orgoglio nel primato che l'Italia conserva nella classifica Unesco. Ma una soluzione per Ostia Antica va e può essere trovata ". (Com)