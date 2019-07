Iran: ministro Economia Francia , prima operazione con sistema Instex fra pochi giorni

- Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, auspica che la prima operazione sotto il sistema Instex, strumento progettato dai paesi europei per continuare il commercio con l'Iran aggirando le sanzioni statunitensi, sarà completata in pochi giorni. Lo ha detto Le Maire da Poznan, in Polonia. "Vogliamo che Instex entri in vigore in pochi giorni e speriamo che la prima transazione sarà completata fra pochi giorni", ha detto. Le Maire ha aggiunto: "Questa prima transazione sarà modesta, ma è un punto di partenza e ci aspettiamo che Intex sia uno strumento efficace e utile". (Res)