Roma: ospedale Bambino Gesù, siglato memorandum intesa per collaborazione con le strutture sanitarie della federazione russa

- "La segreteria di Stato della Santa Sede, a nome e per conto dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, e il ministero della Salute della Federazione Russa hanno firmato un memorandum di intesa per potenziare la collaborazione bilaterale nell'ambito dell'assistenza medica e della ricerca scientifica. L'intesa prevede lo sviluppo di progetti specifici che coinvolgeranno direttamente l'ospedale pediatrico 'Bambino Gesù' e strutture sanitarie della Federazione Russa. Il memorandum è stato siglato oggi pomeriggio a Roma presso la sede di San Paolo del Bambino Gesù da Mons. Paolo Borgia, Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato della Santa Sede e da Veronika Skvortsova, Ministro della Salute della Federazione Russa". Così una nota dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. "Nell'occasione, il ministro Skvortsova e la sua delegazione, accompagnati dalla presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc, hanno visitato i laboratori di ricerca. La delegazione era composta dall'Ambasciatore Russo presso la Santa Sede, Alexander Avdeev e dal direttore del Dipartimento Relazioni Esterne del Ministero della Salute, Sergey Muravyev". (segue) (Com)