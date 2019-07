Roma: ospedale Bambino Gesù, siglato memorandum intesa per collaborazione con le strutture sanitarie della federazione russa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il direttore scientifico del Bambino Gesù, Bruno Dallapiccola - si legge nella nota - insieme al direttore del Dipartimento di Neuroscienze Federico Vigevano, ha illustrato ai presenti i più innovativi ambiti di ricerca svolti negli oltre 5mila metri quadri dei laboratori: dalle indagini genetiche con sofisticate tecnologie allo sviluppo di terapie cellulari e geniche per la cura delle leucemie. Il Bambino Gesù è già attivo in Russia con programmi di formazione specialistica in ambito neurologico e neurochirurgico del personale medico del Morozov Children's Clinical Hospital di Mosca e del Moscow Research and Clinical Center for Neuropsychiatry e con progetti di sviluppo di protocolli per la diagnosi e la cura dei bambini affetti da epilessia.La firma del memorandum per la cooperazione in ambito sanitario e la visita del Ministro della Salute Skvortsova all'Ospedale Pediatrico della Santa Sede rientrano nelle attività programmate in occasione della presenza a Roma del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, che oggi è stato ricevuto in udienza dal Santo Padre". (Com)