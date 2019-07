Regione Lazio: Mattia (Pd), concluse audizioni in commissione, pronti a licenziare legge su caporalato in 2 settimane

- Si è da poco conclusa, nella commissione Lavoro del consiglio regionale del Lazio, l’audizione di sindacati e associazioni sul testo unificato della proposta di legge di contrasto e per l'emersione del lavoro non regolare in agricoltura. A termine della seduta si è votato all'unanimità, il calendario per giungere in tempi brevi a licenziare la legge. A comunicarlo, in una nota, la presidente Pd della commissione IX, Eleonora Mattia. “Il dibattito ci ha offerto spunti importanti per migliorare il testo – spiega Mattia -, con l'obiettivo di aumentare le garanzie per i lavoratori e le tutele per le numerose aziende agricole che operano nella legalità". E aggiunge: “Lunedì 7 e martedì 8 luglio scadono i termini per presentare gli emendamenti che verranno votati nella seduta dell'11 luglio. Il 16 luglio, dopo il passaggio in Commissione bilancio, il testo verrà licenziato definitivamente per approdare in aula". "Ringrazio tutti gli intervenuti, - conclude - per la qualità dei contributi portati, l'assessore Claudio Di Berardino ed i colleghi di commissione per l'impegno con cui stiamo cercando di dare una risposta, in tempi brevi, ai lavoratori del settore agricolo".(Com)