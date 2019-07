Roma: Sidoli (Ape), decreto Tar Lazio sulle botticelle è vergognoso e scandaloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Tar del Lazio annullando l'ordinanza sulle botticelle emessa dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha tutelato unicamente gli interessi economici dei vetturini venendo meno alla difesa dei diritti degli animali. Il vero 'danno imminente' è sulla pelle di quei poveri equidi che verranno sfruttati con temperature di 35-42 gradi e con un asfalto rovente che arriva fino ai 55 gradi. Con questo decreto d'urgenza il Tar definisce i cavalli come oggetti e non come esseri senzienti portatori di diritti". Così in una nota Rinaldo Sidoli, presidente di Alleanza Popolare Ecologista. "L'ordinanza sindacale n.115 del 26/06/2019 - aggiunge - era un provvedimento di civiltà a tutela della salute e della vita di questi animali. Sottoporre gli animali a fatiche disumane nel nome di una tradizione anacronistica è maltrattamento animale. I cavalli sono costretti, contro la loro volontà, a trainare tutti i giorni carichi estremamente pesanti (solo la carrozza pesa ben 800 kg) tra il frastuono del traffico e la pavimentazione sdrucciolevole. Basta con questo sfruttamento ingiustificato di animali. Ci appelliamo a tutti gli amanti degli animali per la costruzione di una mobilitazione che porti a fermare tutto questo". (Com)