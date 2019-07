Rifiuti: Zingaretti, domani mattina firmerò ordinanza. Roma prima di tutto

- "Domani mattina firmerò e presenteremo questa ordinanza esercitando i poteri sostitutivi perché è ovvio che Roma non può rimanere in queste condizioni. Abbiamo fatto di tutto per evitarlo spingendo al massimo le relazioni interistituzionali. Ma è evidente che occorre un segnale perché al primo posto dobbiamo mettere la città. Roma prima di tutto". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti arrivando a un evento all'ex caserma di via Guido Reno a Roma.(xcol4)