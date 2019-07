Ue: Centinaio, mio nome su tavolo come tanti altri

- Il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio, intervenendo alla trasmissione "Economia 24" in onda su RaiNews24, in merito al capitolo nomine europee, ha chiarito: "Il mio nome è sul tavolo, come tanti altri. Gian Marco Centinaio è un uomo della Lega. Se la Lega mi chiede di fare il ministro dell’Agricoltura vado avanti e sono contento di farlo. Se mi dovessero chiedere di fare altro valuterò quello che mi verrà chiesto dalla Lega. Io faccio il ministro dell’Agricoltura e del Turismo italiano e sono contento di farlo". Poi il ministro ha aggiunto: "In queste ore ho ricevuto tantissime telefonate da parte di cittadini italiani, mail e messaggi da parte delle associazioni di categoria che lavorano insieme a me su progetti in turismo e agricoltura che mi stanno dicendo: 'Per favore rimani qua, non abbandonarci, non andare in Europa'".(Rin)