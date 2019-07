Siria: ad Ankara ad agosto il prossimo summit Russia-Turchia-Iran

- Si dovrebbe tenere ad Ankara a metà del mese di agosto il prossimo summit sulla crisi siriana dei paesi garanti del cosiddetto processo di Astana, ovvero Russia, Turchia e Iran. Lo ha reso noto il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, ripreso dai media locali. “È in programma in Turchia a metà agosto un incontro trilaterale del formato Astana con la partecipazione della Russia e dell’Iran. Discuteremo la situazione in Siria in maniera esaustiva, incluso il processo di transizione politica e il rimpatrio dei rifugiati”, ha spiegato Kalin. (Tua)