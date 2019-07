Balcani: Lazzaroli (Bei) a “Nova”, buon segnale è finanziamento Polonia per progetti nella regione

- Lo stanziamento da parte della Polonia di mezzo milione di euro per progetti nei paesi dei Balcani occidentali è un buon segnale che va nella direzione dello sviluppo della regione. Lo ha detto ad “Agenzia Nova”, Luca Lazzaroli direttore della Banca europea degli investimenti (Bei), commentando la decisione presa dal governo di Varsavia nel corso del vertice dei Balcani occidentali, organizzato nel quadro del processo di Berlino, a Poznan in Polonia. "È un bel segnale e va nella direzione giusta della contribuzione allo sviluppo di progetti che coinvolgono tutta l'area di Balcani, progetti che vengono selezionati democraticamente tra la Ue e i paesi del Balcani occidentali", ha spiegato Lazzaroli riconoscendo come in parte sia vero che “economia e tecnologia sono più rapidi della politica e poi la politica viene anche influenzata da questi fattori”, rispetto ai processi di integrazione dei paesi della regione. “E’ in corso – ha aggiunto - un cammino di avvicinamento sostenuto da tanti finanziamenti europei e in questo percorso il processo di Berlino si sta rivelando uno strumento efficace". Il documento che sancisce la donazione da parte della Polonia per i progetti nei Balcani occidentali è stato firmato dal segretario di Stato del ministero degli Affari esteri della Polonia Szymon Szynkowski Vel Sek, dal direttore della Banca europea degli investimenti Luca Lazzaroli e dal vicedirettore della Banca europea della ricostruzione e sviluppo Pierre Heilbronn.(Vap)