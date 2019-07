San Siro: Sala, visita di cortesia con vertici squadre, settimana prossima progetto nuovo stadio

- Al Comune di Milano non è ancora arrivato il progetto di Milan e Inter per il nuovo stadio di San Siro. Quello di stamattina tra i vertici delle società e il sindaco di Milano - ha spiegato quest’ultimo - “è stato un incontro di cortesia”. “Porteranno il file, che sarà molto corposo, la settimana prossima. Prima - ha riferito Sala a margine di un’iniziativa sulla mobilità sostenibile sui Navigli - mi hanno spiegato i motivi per cui loro ritengono che il nuovo stadio sia la soluzione ottimale: il rischio per loro è quello di gestire l’attività sportiva per un periodo lungo in uno stadio in cui ci sono dei lavori. Ci sono esempi di città dove ciò avviene, altri team hanno scelto una via diversa”. “Stamattina non ho visto nulla”, ha precisato il sindaco, ricordando poi che “le squadre proporranno non tanto e solo un nuovo stadio, ma in sostanza un lavoro anche sulle aree intorno a San Siro”. (Rem)