Italia–Vietnam: sottosegretario Difesa Tofalo, partenariato in aree difesa e sicurezza fondamentale

- Il Vietnam è un partner strategico per l'Italia ed è importante approfondire i temi di interesse comune e della cooperazione bilaterale per la difesa e la sicurezza. Lo ha detto oggi il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo in seguito al suo incontro con l'ambasciatrice del Vietnam Nguyen Thi Bich Hue a Palazzo Aeronautica a Roma. "Il prossimo 10 luglio sarò ad Hanoi dove presiederò la terza edizione del 'Dialogo Strategico Italia – Vietnam'. Sarà una occasione ufficiale per incontrare il viceministro della Difesa vietnamita, generale Chi Vinh e le aziende italiane attive nel sud-est asiatico", ha dichiarato il sottosegretario. La sua visita segue quella del ministro degli Affari Esteri Enzo Moavero Milanesi e del premier Giuseppe Conte, avvenute rispettivamente a maggio e a giugno di quest'anno. (Res)