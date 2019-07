Vaticano-Russia: papa Francesco riceve Putin, focus su Siria, Ucraina e Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto in udienza, nel Palazzo apostolico vaticano, il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, il quale ha successivamente incontrato il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, e il segretario per i Rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher. E' quanto si legge in una nota della Santa sede. Nel corso dei cordiali colloqui è stata espressa da ambo le parti soddisfazione per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, ulteriormente rafforzatesi con la firma, in data odierna, di un protocollo di intesa riguardante la collaborazione tra l’ospedale “Bambino Gesù” e gli ospedali pediatrici della Federazione Russa. Sono state poi affrontate alcune questioni di rilievo per la vita della Chiesa cattolica in Russia. Nel prosieguo della conversazione ci si è soffermati sulla questione ecologica e su alcune tematiche dell’attualità internazionale, con particolare riferimento alla Siria, all’Ucraina e al Venezuela. (Com)