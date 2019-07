Imprese: Cdp e Rdif siglano intesa per promuovere cooperazione economica tra Italia e Russia

- E' stato siglato oggi a Roma un accordo di cooperazione tra Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Kirill Dmitriev, ad di Russian Direct Investment Fund (Rdif), insieme ad Alessandra Ricci, ad di Simest, che con Sace costituisce il polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cdp, e a Carlo Mammola, ad del Fondo italiano d'investimento Sgr, che gestisce fondi di investimento mobiliari chiusi focalizzati sul supporto all'innovazione e alla competitività del sistema industriale italiano. Come riferisce un comunicato stampa di Cdp, l'accordo ha la finalità di promuovere la cooperazione economica fra Italia e Russia, attraverso co-investimenti e cofinanziamenti per il supporto alle imprese italiane con operatività attuale o prospettica in Russia, mirando a sostenere prevalentemente le Pmi. Si stima che l'ammontare complessivo delle operazioni di co-investimento e cofinanziamento oggetto dell'intesa possa potenzialmente superare i 300 milioni di euro nei prossimi tre anni. (segue) (Com)