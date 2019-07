Imprese: Cdp e Rdif siglano intesa per promuovere cooperazione economica tra Italia e Russia (2)

- In particolare Rdif valuterà con Simest potenziali co-investimenti in società russe controllate da aziende italiane, e con Fondo italiano d'investimento Sgr le opportunità di co-investimento – come investitore di minoranza – in imprese italiane che puntano ad espandersi sul mercato russo. L'accordo di cooperazione non è esclusivo e potrebbe eventualmente estendersi ad altre società o Sgr partecipate da Cdp, qualora di interesse. (Com)