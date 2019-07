Credito: Mef, Tria firma decreto commissione Fir per risarcimento risparmiatori

- Oggi il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha firmato il decreto che istituisce la commissione tecnica, formata da 9 membri, che avrà il compito di esaminare e poi autorizzare l’erogazione degli indennizzi a chi ne avrà fatto domanda nell’ambito del Fondo per risarcire i risparmiatori (Fir). Lo riferisce il Mef in una nota. (Com)